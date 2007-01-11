Белорусский премьер приехал в Москву устранять разногласия

Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский прибыл в четверг в Москву с двухдневным рабочим визитом. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

Как ожидается, Сидорский встретится со своим российским коллегой Михаилом Фрадковым.

Накануне на заседании белорусского правительства Сидорский выразил надежду, что в ходе переговоров "будут сняты все разногласия и претензии по поставкам российской нефти в западные страны, а также по поставкам нефти российских компаний в Белоруссию на нефтеперерабатывающие заводы".

РИА новости