Белорусский премьер приехал в Москву устранять разногласия
10:07, 11 января 2007Мир
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Запланирована встреча с российским коллегой
Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский прибыл в четверг в Москву с двухдневным рабочим визитом. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.
Как ожидается, Сидорский встретится со своим российским коллегой Михаилом Фрадковым.
Накануне на заседании белорусского правительства Сидорский выразил надежду, что в ходе переговоров "будут сняты все разногласия и претензии по поставкам российской нефти в западные страны, а также по поставкам нефти российских компаний в Белоруссию на нефтеперерабатывающие заводы".
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