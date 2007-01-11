Еврокомиссия проведет экстренное заседание по вопросам поставок нефти

В ответ на прекращение поставок российской нефти через нефтепровод «Дружба» Европейская комиссия 11 января созывает экстренное заседание европейской группы по вопросам поставок нефти.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Еврокомиссии в Украине, на заседании группа проанализирует следствия недавнего прекращения поставок российской нефти через территорию Беларуси.

«Я считаю неприемлемым тот факт, что поставщики нефти или транзитные государства не информируют своих партнеров о решениях, способных повлиять на поставки», - заявил в канун заседания Европейский комиссар по энергетическим вопросам Андрис ПИБАЛГС. «Мы призываем обе стороны как можно скорее найти взаимовыгодное разрешение нынешней ситуации и немедленно возобновить поставки нефти в ЕС», - отметил комиссар.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР призвал Россию и Беларусь оперативно решить противоречия и возобновить поставки российской нефти в ЕС. «Противоречия между Россией и Беларусью не должны решаться за счет других стран», - отметил министр государства-председателя ЕС.

Группа по вопросам поставок нефти, созываемая Еврокомиссией, проанализирует существующие запасы нефти в европейских хранилищах и скоординирует ее эффективное использование на протяжении ближайшего периода. По предварительным оценкам, ресурсов, доступных в европейских нефтехранилищах, хватит на 120 дней. При такой ситуации можно гарантировать бесперебойное снабжение нефтепродуктов на рынки Европейского Союза.

В то же время, отметили в Представительстве, необходимость немедленного использования нефти из хранилищ означает дополнительные расходы для бюджета ЕС. С другой стороны, прекращение поставок нефти негативно отразится на репутации обоих энергетических партнеров Союза, отмечается в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, с января 2007 года Россия ввела пошлину на снабжение нефти в размере 180,7 дол./т. В ответ Беларусь с 1 января 2007 г. ввела пошлину в размере 45 дол./т на транспортировку российской нефти по территории страны. До 1 января снабжения нефти из России в Беларуси было освобождено от экспортных сборов.

Однако Москва отказалась платить пошлину. Позже российская компания "Транснефть" заявила, что Минск начал несанкционированный отбор нефти с трубопровода "Дружба". В результате, 8 января "Транснефть" остановила прокачку на этом направлении, что вызвало перебои со снабжением топлива в страны Европы.

10 января Президенты Беларуси и России А.ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН в телефонном разговоре обсудили вопрос снабжения нефти в страны Европы. Главы государств поручили премьер-министрам Беларуси и России на протяжении двух дней выработать конкретные предложения для решения всех проблемных вопросов и внести их на рассмотрение глав государств в пятницу, 12 января.

В то же время, "Транснефть" затребовала от предприятия "Гомельтранснефть Дружба" возместить ущерб от "вынужденного хранения нефти в нефтехранилищах и невыполнения обязательств перед поставщиками". Сумма претензий оценивается в 313 тысяч долларов.