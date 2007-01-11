Россия положила Беларусь на лопатки

Вице-президент Транснефти Сергей Григорьев сообщил РИА Новости, что компания в среду вечером получила от белорусской стороны постановление об отмене пошлин. По его словам, теперь Транснефть ожидает от Белоруссии телеграмму о технической готовности к прокачке нефти на условиях существующего контракта.

Григорьев выразил надежду, что уже в четверг поставки нефти в Европу будут осуществляться в полном объеме.

Транснефть будет готова начать прокачку нефти по трубопроводу Дружба после того, как Белоруссия прокачает по нему имеющиеся в ее распоряжении 79 тысяч тонн нефти, сказал Григорьев. "Мы считаем, что эти 79 тысяч тонн находятся во временном хранении, и Транснефть согласовала прокачку этих объемов Белоруссией",- отметил он.

Замминистра экономического развития РФ Андрей Шаронов, в свою очередь, заявил, что объемов, изъятых Белоруссией из нефтепровода, хватит для подготовки к возобновлению поставок с российской стороны.

"У Белоруссии есть около 80 тысяч тонн нефти, которые она изъяла в связи с введением режима пошлин, и которые она может транспортировать", - отметил чиновник. По его словам, этих объемов хватит на четыре полноценных часа работы нефтепровода. "Этого достаточно для подготовки к возобновлению поставок", - сказал Шаронов.

"Белорусское правительство признает утратившим силу постановление совета министров о введении государственного сбора за транспортировку нефти по территории Белоруссии", - об этом заявил белорусский премьер Сергей Сидорский по итогам заседания совета министров.

Отмена пошлины была главным условием для начала переговоров с Россией.

По словам Шаронова, в повестку переговоров могут войти вопросы применения Россией экспортных пошлин на нефть для Белоруссии, а также вопросы защиты всех групп российских товаров и транзита через территорию Белоруссии. При этом Шаронов отказался комментировать возможный ход переговоров и детализировать вопросы повестки дня.

РИА новости