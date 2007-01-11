Президент США Джордж Буш в среду выступил с телеобращением, в котором рассказал подробности новой американской стратегии в Ираке, призванной, по его словам, не только нормализовать ситуацию в регионе, но и стать важным этапом в борьбе с мировым терроризмом.

Трансляцию речи Буша в 21:00 среды по Восточному времени (05:00 четверга по московскому времени) в прямом эфире вели все основные каналы американского телевидения, в частности, CNN.

В своем обращении Буш заявил, что признает совершенные в ходе иракской кампании ошибки и полностью осознает свою ответственность за них. При этом, он дал понять, что американские военнослужащие в Ираке полностью оправдали возложенные на них надежды. "Вина за допущенные ошибки лежит не на них, а на мне", - подчеркнул Буш.

Характеризуя сложившуюся в Ираке ситуацию, Буш заявил, что она "неприемлема для американцев и неприемлема для меня". В то же время президент США в очередной раз сообщил, что Америка не намерена в ближайшее время сворачивать иракскую кампанию. "Если мы уйдем сейчас, - сказал Буш, - мы обречем иракское демократическое правительство на гибель, спровоцируем развал страны и новую неконтролируемую вспышку насилия".

Однако, продолжил Буш, власти Ирака не должны "бесконечно испытывать наше терпение". Если премьер-министр Нури аль-Малики не выполнит данное им обещание разоружить как суннитские, так и шиитские группировки боевиков, "он потеряет поддержку и США, и иракского народа".

Переходя непосредственно к деталям новой американской стратегии в Ираке, Буш сообщил, что предыдущие попытки нормализовать ситуацию в стране и, в первую очередь, в Багдаде, "провалились по двум принципиальным причинам". Первой, и наиболее важной причиной неудач США в Ираке, по мнению Буша, является нехватка войск, второй - "недостаточная свобода действий американского командования в этой стране".

Первым шагом на пути исправления этих ошибок, по словам Буша, станет увеличение американского контингента в Ираке на более, чем 20 тысяч военнослужащих, первая группа которых прибудет в страну уже 15 января. Основная часть дополнительного контингента, добавил Буш, будет дислоцирована в Багаде и займется борьбой с террористическими группировками, действующими в иракской столице и ее пригородах.

Расширенный американский контингент, сообщил Буш, позволит не только зачищать багдадские районы от боевиков, но и держать их под постоянным контролем. "Ситуация, когда военнослужащие освобождают район от боевиков и уходят, сводила на нет все усилия. Через считанные часы после спецоперации боевики возвращались. Теперь это не повторится", - подчеркнул Буш.

Кроме того, сообщил Буш, если ранее правительство Ирака противилось проведению спецопераций в районах, преимущественно заселенных шиитами, то теперь ситуация изменится. "Аль-Малики дал твердое обещание вести борьбу со всеми боевиками, и он должен его сдержать", - заявил президент США. Буш также дал понять, что будет усилена борьба с действующими на территории Ирака боевиками, прибывшими в страну из Ирана и Сирии.

В рамках новой стратегии США в Ираке, по словам Буша, также будут предприняты дополнительные меры по защите границ этой страны и усиления разведывательной деятельности. "Некоторое время назад я отдал приказ о направлении в Персидский залив еще одного авианосца ВМС США и размещении в Ираке ракетных установок Patriot PAC-3", - сообщил президент США. Кроме того, по его словам, американские специалисты окажут всю необходимую помощь по защите иракско-турецкой границы, через которую в страну проникают боевики.

Следствием новой стратегии, подчеркнул Буш, должно стать обеспечение возможности передачи всех провинций страны под контроль иракских сил безопасности к ноябрю 2007 года.

В то же время, Буш признал, что даже если ситуация в Ираке будет развиваться в строгом соответствии с планом, "не нужно ждать скорой и легкой победы". "Не буду лукавить. Нас ждет тяжелый и кровавый год, который принесет новые жертвы, как среди иракского населения, так и среди наших военнослужащих", - сказал Буш.

Главным критерием, позволяющим определить, успешна ли новая стратеги в Ираке, подчеркнул Буш, станет возможность "еще на один шаг приблизиться к победе, к обеспечению мирного демократического будущего, как этой отдельно взятой страны, так и всего ближневосточного региона".

Лента.ру