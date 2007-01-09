Вступление Турции в ЕС имеет стратегическое значение

Европа стратегически заинтересована во вступлении Турции в Евросоюз, заявил президент Италии Джорджо Наполитано, встречаясь в своей римской резиденции с президентом Турции Ахметом Недждетом Сезером.

"Продолжение переговоров об объединении между Евросоюзом и Турцией в положительном направлении является стратегическим интересом для ЕС, а для Анкары представляет собой стимул для продолжения начатых реформ и осуществления всех мер, предусмотренных ради полного соблюдения правил ЕС, с тем чтобы полностью соответствовать условиям вступления в Союз", - цитирует агентство Ansa слова Наполитано.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС ведутся с октября 2005 года, однако в декабре 2006 года руководители внешнеполитических ведомств 25 стран Евросоюза решили их заморозить по восьми из 35 технических пунктов, которые должны быть соблюдены Турцией, прежде чем она сможет быть допущенной в Европу.

Все восемь спорных вопросов, обсуждение которых временно приостановлено, связаны с выполнением Анкарой обязательств по Кипру в рамках дополнительного протокола о Таможенном союзе между ЕС и Турцией и касаются свободного передвижения товаров, услуг и капиталов, а также рыболовства, сельского хозяйства, транспорта и торговли.

"Италия всегда поддерживала сближение между Турцией и Европой и была его убежденной сторонницей, поскольку она уверена, что вхождение Анкары в Европейский союз внесет существенный вклад в расширение и укрепление общего пространства демократии, основанного на соблюдении человеческого достоинства, фундаментальных свобод, правового государства", - сказал Наполитано.

Глава турецкого государства, со своей стороны, отметил, что "весьма ценит поддержку Италии" и подчеркнул, что его страна намерена соблюсти все требования ЕС и "внести дополнительный вклад в создание политического лица Европы, в укрепление ее экономики и безопасности, в развитие глобального сотрудничества и взаимопонимания".

РИА "Новости"