Россия может попортить жизнь Белоруссии по всем направлениям

Проблема с транзитом российской нефти через территорию Белоруссии может привести к пересмотру Россией существующих для республики преференций по другим группам товаров. Такое заявление сегодня в прямом эфире телеканала "Вести" сделал министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко, отвечая на вопрос о возможном комплексе мер по защите интересов российской экономики, который поручил проработать президент России Владимир Путин. По словам В.Христенко, планируется провести комплексный анализ для понимания принятых решений.

"Если этот анализ покажет, что мы по другим направлениям неоправданно занимаемся преференциями, когда рассчитывать на взаимность не приходится, то неприятности с транзитом российской нефти так или иначе могут послужить основанием для более тщательного подхода к преференциальным режимам, созданным по другим товарным группам", - сказал В.Христенко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня после встречи с министрами поручил правительству выработать комплекс мер, который должен касаться всех аспектов взаимодействия с белорусскими партнерами. Кроме того, кабинету министров поручено продолжить переговоры с Белоруссией по урегулированию отношений, связанных с поставками и транзитом нефти, обеспечить защиту интересов российских компаний, равный подход при реализации нефти на внешних рынках и продумать комплекс мер минимизации потерь нефтяных компаний. В.Путин также поручил правительству обсудить с нефтедобывающими предприятиями возможность сокращения добычи нефти в связи с проблемами, возникшими при ее транзите через белорусскую территорию.

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