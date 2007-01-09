Иранцы поймали ”ядерного” шпиона

В Иране арестован человек, которого подозревают в передаче информации о ядерной программе этой страны вооруженной группировке, борющейся против правительства, сообщает AFP со ссылкой на иранское государственное радио.

По словам Ахмада Таваколи (Ahmad Tavakoli), руководителя парламентского исследовательского центра, в котором трудился арестованный, злоумышленник передавал информацию "предателям" из группировки "Народные моджахеды" с 2001 года.

Никаких подробностей проведенной операции Такаволи рассказывать не стал, но пообещал скорый суд над арестованным. Однако радиостанция уточнила, что передаваемая информация касалась ядерной программы страны.

Напомним, что именно иранские оппозиционеры периодически сообщали о неизвестных подробностях иранской ядерной программы и даже раскрыли местоположение нескольких секретных объектов.

Лента.ру