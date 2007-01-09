Путин подсчитал убытки России от дружбы с Белорусью

Потери российской экономики из-за газовых соглашений с Белорусью составят 3,3 миллиарда долларов, из которых госбюджет РФ потеряет 1,3 миллиарда долларов, а убытки «Газпрома» составят 2 миллиарда долларов, заявил Президент России Владимир ПУТИН.

"Это является платой России за переход к рыночным отношениям и прямой поддержкой белорусских коллег", - сказал Президент РФ на совещании с членами правительства, сообщает РИА «Новости».

«Газпром», покупая 50% акций «Белтрансгаза», становится миноритарным акционером, так как не имеет ни контроля, на даже слова при управлении этим предприятием. При этом мы согласились с тем, чтобы принять самую высокую оценку этого предприятия в 5 миллиардов долларов и платим 2,5 миллиарда долларов. По сути, это еще одна мера поддержки белорусских коллег", - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что рассчитывает, что договоренности будут выполняться и российской, и белорусской сторонами при понимании того, что делает Россия для поддержки белорусской экономики.