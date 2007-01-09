Переговоры по урегулированию нефтяного кризиса под угрозой срыва

Сегодня в Москве так и не состоялись белорусско-российские переговоры по урегулированию нефтяного кризиса между Россией и Беларусью.

Как сообщают белорусские СМИ, сегодня правительственная делегация Беларуси ожидала полтора часа начала переговоров в Министерстве экономического развитии России, но они так и не состоялись.

«Российская сторона еще не готова вести переговоры, еще не сформирована позиция российской стороны. К сожалению, российская сторона, которая была представлена заместителем министра Минэкономразвития Виталием САВЕЛЬЕВЫМ, сделала заявление, что проводит консультацию по выработке позиции по сотрудничеству в нефтяной сфере и пока не готова к переговорам», - сказал заместитель министра экономики Беларуси Владимир НАЙДУНОВ, возглавляющий белорусскую делегацию на переговорах.

Отвечая на вопрос, состоятся ли сегодня переговоры, В.НАЙДУНОВ сказал: «Это зависит от действий российской стороны». Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что делегация пока не намерена возвращаться в Минск и ожидает переговоров.

Заместитель министра еще раз напомнил, что белорусская сторона предлагает свой вариант проекта соглашения о распределении таможенных пошлин на нефтепродукты.

«В проекте соглашения нами предложены варианты, которые позволяют взаимно урегулировать вопросы как связанные с взиманием ввозной таможенной пошлины на нефть, так и связанные с взиманием пошлины на перемещение нефти через территорию Беларуси. По нашему глубокому убеждению, наша позиция могла бы способствовать разрешению ситуации», - добавил В.НАЙДУНОВ.

Как сообщал УНИАН, прокачка нефти по нефтепроводам РУП «Гомельтранснефть Дружба» была приостановлена 8 января. Белорусская сторона мотивировала прекращение транзита тем, что российская компания «Транснефть» переместила сырую нефть через таможенную границу Беларуси без таможенного декларирования и уплаты соответствующей пошлины.

До 1 января поставки нефти из России в Беларусь были освобождены от экспортных сборов. С января Россия ввела пошлину на поставку нефти в размере 180,7 долл/т. В ответ Беларусь с 1 января 2007 г ввела пошлину в размере 45 долл/т на транспортировку российской нефти по территории страны.