Франция призвала США вывести войска из Ирака к концу 2008-го года.

Как передает радио «Свобода», по словам главы французского МИД Филиппа ДУСТ-БЛАЗИ, установление жесткого срока вывода - единственная возможность убедить иракцев полностью взять на себя обеспечение безопасности в стране.

Между тем из Багдада сообщают об ожесточенной схватке в центре города между повстанцами и правительственными войсками. Бой, в котором приняли участие и американские подразделения, завязался после нападения суннитских боевиков на армейский блокпост. О потерях сторон не сообщается.

Ожидается, что завтра Президент США Джордж БУШ обнародует детали новой американской стратегии в Ираке.