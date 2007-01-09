Белоруссия предлагает достойный выход из ситуации

Белорусская сторона считает беспочвенными обвинения России о якобы имевшем место несанкционированном отборе российской нефти из нефтепроводов республиканского унитарного предприятия «Гомельтранснефть Дружба».

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил заместитель министра экономики Беларуси Владимир НАЙДУНОВ сегодня в Москве.

По словам В.НАЙДУНОВА, «если российская сторона согласится с предложенным Беларусью вариантом проекта соглашения о разделе экспортных пошлин, это будет достойным выходом из сложившейся ситуации».

Заместитель министра экономики также сообщил, что Беларусь еще в декабре 2006 года направила в Россию соответствующий проект документа, «однако переговоры к настоящему моменту не привели к какому-либо результату».

В.НАЙДУНОВ уточнил, что суть белорусских предложений сводится к паритетному распределению экспортных пошлин.

Как сообщал УНИАН, прокачка нефти по нефтепроводам РУП «Гомельтранснефть Дружба» была приостановлена 8 января. Белорусская сторона мотивировала прекращение транзита тем, что российская компания «Транснефть» переместила сырую нефть через таможенную границу Беларуси без таможенного декларирования и уплаты соответствующей пошлины.

До 1 января поставки нефти из России в Беларусь были освобождены от экспортных сборов. С января Россия ввела пошлину на поставку нефти в размере 180,7 долл/т. В ответ Беларусь с 1 января 2007 г ввела пошлину в размере 45 долл/т на транспортировку российской нефти по территории страны.