ЕС хочет продолжить переговоры с Турцией

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ высказался за продолжение переговоров с Турцией о ее вхождении в ЕС в качестве полноправного члена, передает РИА «Новости».

"Европейский Союз хочет продолжать переговоры с Турцией", - сказал Ж.БАРРОЗУ.

"Я неоднократно говорил ранее, что переговоры с ЕС представляют собой сложный и продолжительный процесс, однако мы являемся его приверженцами", - добавил глава Еврокомиссии. При этом он обратил внимание на необходимость выполнения всеми странами-кандидатами своих обязательств перед Евросоюзом.

На саммите ЕС, состоявшемся 14-15 декабря прошлого года, по рекомендации глав МИД 25 стран-членов этой организации было решено частично заморозить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз.

Переговоры, ведущиеся с Анкарой с октября прошлого года, приостановлены по восьми из 35 технических пунктов и связаны с выполнением Турцией обязательств по Кипру в рамках дополнительного протокола о Таможенном союзе. Они, в частности, предусматривают открытие Республике Кипр, которая с 2004 года является членом ЕС, турецких морских и воздушных портов.

Официальная Анкара ранее неоднократно заявляла, что пойдет на этот шаг только после международного признания Северного Кипра.

Турецкие власти считают, что Кипрский вопрос, который является камнем преткновения в отношениях Анкары и Евросоюза, должен решаться в ООН, а не в ЕС.