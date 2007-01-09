Минск рассказал, где находится кнопка насосного агрегата

Белорусская сторона не останавливала перекачку российской нефти по территории Беларуси и готова в любой момент ее возобновить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир ВОЛКОВ на пресс-конференции в Гомеле.

«Я думаю, возникли какие-то недоразумения. Предприятие («Гомельтранснефть Дружба» - УНИАН) и технически, и технологически, и организационно готово незамедлительно возобновить прокачку нефти, как только она будет возобновлена российской стороной», - сказал В.ВОЛКОВ.

Представитель концерна сообщил, что он «лично удостоверился в том, что предприятие «Гомельтранснефть Дружба» выполняет договорные условия, подписанные с российской стороной». При этом В.ВОЛКОВ уточнил, что «кнопка насосного агрегата, которая должна подать нефть в Беларусь, в настоящее время находится на территории России - в магистральных нефтепроводах Брянского управления нефтепровода «Дружба».

«Чем быстрее возобновится прокачка нефти, тем больше будет получено дивидендов в нашем взаимовыгодном сотрудничестве», - подчеркнул заместитель председателя концерна «Белнефтехим».

Как сообщал УНИАН, концерн «Белнефтехим» направил в российскую компанию «Транснефть» официальное уведомление о том, что с 1 января транспортировка нефти через белорусскую территорию будет облагаться пошлиной. Вечером 3 января 2007 года премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ заявил, что страна устанавливает пошлину в размере 45 долларов за тонну нефти.

По белорусским трубопроводам в прошлом году транспортировано чуть менее 100 миллионов тонн российской нефти.

В то же время, в Министерстве экономического развития РФ считают, что введение Беларусью пошлин на транспортируемую через республику российскую нефть противоречат действующим двусторонним торгово-экономическим соглашениям.

В ночь с 7 на 8 января прекращены поставки нефти в Польшу и Германию, а позже – в Словакию и Чехию.