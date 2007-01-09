Денег на иракскую кампанию Бушу больше не дадут

Лидер демократического большинства в сенате США Гарри Рейд. Фото сайта http://reid.senate.gov/

Лидер демократического большинства в сенате США Гарри Рейд заявил, что он приложит все усилия для того, чтобы прекратить военную кампанию США в Ираке, в том числе и путем сокращения расположенного там американского военного контингента, сообщает AP.

10 января Буш намерен выступить с обращением к нации, в котором будет представлена новая американская стратегия в отношении Ирака. Из неофициальных источников в Белом Доме стало известно, что ее главным пунктом станет увеличение контингента войск в Ираке как минимум на 20 тысяч солдат. Сейчас в Ираке размещены около 140 тысяч американских военнослужащих.

"Я думаю, что нам нужно сказать президенту, что то, что он делает - неправильно. Нам нужно вернуть наших солдат домой", - заявил сенатор Рейд от штата Невада. Стоит отметить, что в декабре 2006 года президент США Джордж Буш намеревался увеличить численность американских военных в Ираке до 20 тыс. человек. В то же время, потери армии США за годы войны в этой стране составили более 3000 человек.

Как главнокомандующий Буш имеет широкие конституционные полномочия управлять вооруженными силами, а основная власть Конгресса заключатся в его возможности управлять федеральным финансированием.

Другой сенатор от демократической партии Эдвард Кеннеди заявил, что в качестве одного из возможных вариантов законодатели могут рассмотреть вопрос об отказе президенту в использовании материальных фондов для наращивания американского присутствия в Ираке. Так, Рейд отметил, что Буш намерен запросить у Конгресса около 100 млрд долларов на продолжение кампании. По словам официальных источников, демократы собираются принять закон, по которому для развертывания новых сил будет необходимо одобрение Конгресса.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу отметил, что президент "понимает, что существует общественное беспокойство войной в Ираке", но добавил, что американцы "не хотят повторения 11 сентября" или другой террористической атаки, поэтому было бы более благоразумным противостоять террористам за границей в Ираке и на других "полях сражений", а не в Соединенных Штатах.

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