Назарбаев определился с кандидатурой нового премьера

Карим Масимов. Фото сайта www.enbek.kz

В администрации Президента Казахстана подготовлен проект указа о назначении Карима МАСИМОВА на должность премьер-министра республики. Об этом агентству Kazakhstan Today сообщил источник в правительстве страны.

К.МАСИМОВ родился в 1965 году. Окончил Пекинский институт языка, юридический институт Уханьского университета, Казахскую государственную академию управления. Имеет специальности юриста-международника и экономиста. Доктор экономических наук. Владеет английским, китайским, арабским языками.

Трудовую деятельность начал главным экономистом, начальником отдела Министерства труда. Был председателем правления Алматинского торгово-финансового и Народного сберегательного банков.

С января 2006 года - вице-премьер республики. С апреля по октябрь 2006 года совмещал эту должность с постом министра экономики и бюджетного планирования.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ принял заявление премьер-министра Даниала АХМЕТОВА об отставке. В соответствии с Конституцией принятие отставки премьер-министра означает прекращение полномочий всех членов правительства. Ожидается, что новая кандидатура на пост премьер-министра будет предложена Президентом на совместном заседании палат парламента, которое состоится 10 января.

Согласно указу, подписанному Н.НАЗАРБАЕВЫМ, правительство Д.АХМЕТОВА будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Д.АХМЕТОВ стал премьер-министров Казахстана в июне 2003 года.