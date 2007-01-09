Москва и Минск попробуют договориться о ценах на транспортировку нефти

Делегация правительства Беларуси срочно выехала в Москву для переговоров по нефти. По информации «Подробностей», об этом сообщается в пресс-релизе МИД Беларуси.

"В Москву срочно выехала белорусская делегация во главе с первым заместителем министра экономики Владимиром НАЙДУНОВЫМ", - сказано в сообщении МИД.

Делегация направилась в Москву "в целях урегулирования на основе переговоров взаимных претензий" по пошлинам на нефть, говорится в сообщении МИД республики.

Как сообщалось, в ночь с 7 по 8 января Польша перестала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Кроме Польши, ту же нефть должна получать Германия. Заместитель министра экономики Польши связал произошедшее со спорами между Россией и Беларусью относительно пошлин на прокачку нефти.

МИД Беларуси заявил, что республика не прекращала прокачку нефти по своей территории в третьи государства. По словам пресс-секретаря МИД, давление на входе нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси было понижено не по вине белорусской стороны. Чиновник отметил, что 31 декабря в Белоруссии было введено таможенное оформление нефти, причем эта мера стала ответом на действия РФ по вводу вывозной таможенной пошлины на нефть, нарушивших ряд двух- и многосторонних соглашений о невзимании таможенных пошлин.

Российская компания "Транснефть" признала, что это она прекратила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Беларусь, а также в Польшу и Германию. Обсуждение возникшей ситуации в компании предлагают перенести на 9 января, первый рабочий день в России в 2007 году.