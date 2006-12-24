Грузия получит турецкую долю газа из Азербайджана

Грузия договорилась о переуступке 800 миллионов кубических метров турецкой доли газа из Азербайджана.

Об этом сообщил в Тбилиси журналистам в воскресенье министр энергетики Грузии Николоз ГИЛАУРИ, сообщает Рейтер.

Газ поступит из турецкой доли месторождения Шах-Дениз в Азербайджане, отметил министр. По его словам, цена газа и другие детали соглашения будут обнародованы позднее.

Годовая потребность Грузии в природном газе составляет минимум 1,8 млрд. кубометров.

Как сообщал УНИАН, Азербайджан заявил о готовности оказать помощь Грузии, в случае если повышение цены на российский газ приведет к энергетическому кризису в стране. Грузия может получить в 2007 г. до 1,05 млрд. кубометров азербайджанского газа, что составляет 58% годовой потребности страны.

Как заявил официальный представитель азербайджанской газовой компании Socar, названная цифра ниже той, что называлась азербайджанскими властями в начале декабря 2006 г. в ходе переговоров премьер-министра Грузии Зураба НОГАИДЕЛИ и президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА. Тогда речь шла о поставке в Грузию 1,5 млрд. кубометров азербайджанского газа.

Вопрос поставок газа из Азербайджана стал актуален после увеличения «Газпромом» цены на российское топливо для Грузии более чем в два раза - до 230 долл. за тыс. кубометров.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил, что "это не экономическая, а политическая цена, и Грузия ее платить не собирается". В настоящее время власти Грузии также ведут переговоры о поставках газа с Ираном и "Газэкспортом" (дочерняя структура «Газпрома»).