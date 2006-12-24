Эфиопия признала бомбардировки Сомали

Самолеты военно-воздушных сил Эфиопии приступили к бомбардировкам территории Сомали. По словам очевидцев, бомбы были сброшены на контролируемые исламистскими боевиками 2 города - это Баладвейн и Бандирадли.

"Правительство Эфиопии долго проявляло терпение, однако теперь принято решение о мерах самообороны. Мы намерены контратаковать агрессивные экстремистские силы Союза исламских судов и международных террористических группировок", - заявил министр информации Берхан Хаилу в интервью, сообщает (С)Reuters.

23 декабря из неофициальных источников стало известно, что Эфиопия, которая неоднократно заявляла о готовности защитить правительство Сомали от нападения исламистских боевиков, ввела танки на сомалийскую территорию. Местные жители утверждают, что в районе г.Байдоа - единственного города в Сомали, контроль над которым осуществляет переходное правительство - находятся около 20 танков эфиопских вооруженных сил.

В течение 4-х последних дней в северо-восточных районах Сомали продолжаются столкновения с применением артиллерии и минометов между вооруженными силами переходного правительства Сомали, поддерживаемыми эфиопскими войсками, и боевиками из Союза исламских судов. Исламисты приступили к активным военным действиям 19 декабря, после того, как истек срок выдвинутого ими ультиматума о выводе с территории страны эфиопских войск.

Боевики Союза исламских судов, обвиняемые США в связях с "Аль-Кайедой", контролируют южную и центральную часть Сомали, где действуют законы шариата. Переходное правительство Сомали во главе с Абдуллой Юсуфом Ахмедом обладает незначительным военным потенциалом и при военной поддержке Эфиопии контролирует только северо-восточные районы страны и г.Байдоа.

Совет Безопасности ООН 6 декабря принял резолюцию №1725, в которой санкционируется развертывание на первоначальный 6-месячный срок миротворческой операции субрегионального Межправительственного органа по развитию (IGAD) в Сомали. В мандат этой миротворческой миссии будут входить отслеживание процесса выполнения договоренностей между переходными федеральными органами Сомали и Союзом исламских судов, обеспечение безопасности и свободы передвижения участникам процесса диалога, подготовка сил безопасности переходных федеральных органов власти.

Государство Сомали возникло в 1969 г. в результате объединения и провозглашения независимости бывшей британской и итальянской колоний. Тогда в результате военного переворота к власти пришел Мохаммед Сиад Барре, объявивший курс на строительство социализма и получавший значительную советскую военную и экономическую помощь. В 1991 г. он был свергнут силами объединенной оппозиции, а в стране вспыхнула гражданская война между бывшими соратникам. Страна погрузилась в полный хаос и анархию, утратив все атрибуты единой государственности, превратившись в арену вооруженной борьбы различных группировок за сферы влияния. В 1992 г. была предпринята неудачная попытка проведения силами американского контингента миротворческой миссии ООН. Существует мнение, что основной причиной заинтересованности США в проведении акции было желание контролировать открытые в начале 1990-х годов богатые нефтяные месторождения на шельфе Сомали. Американский контингент столкнулся с ожесточенным вооруженным сопротивлением местных жителей, акция не привела к желаемому результату. К 1994 г. последние войска ООН были выведены из страны.

РБК-Украина