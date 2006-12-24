Кастро опять нужна операция?

Известный испанский хирург Хосе Луис Гарсия Сабридо обследует кубинского лидера Фиделя Кастро, сообщил РИА Новостив воскресенье источник в управлении здравоохранения, пожелавший остаться неназванным.

Он напомнил, что Кастро недавно прооперировали кубинские врачи, однако, по некоторым данным, им не удалось избавить "команданте" от тяжелого недуга.

Собеседник агентства не смог ответить, какой диагноз поставили кубинскому лидеру, пояснив, что руководство Кубы считает его болезнь "государственной тайной".

По словам источника, испанский крач вылетел в Гавану в минувший четверг.

"Доктор Гарсия Сабридо, заведующий хирургическим отделением мадридской Клиники имени Грегорио Мараньона, находится в Гаване, где решает вопрос о дальнейшем лечении Кастро", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "испанский врач должен решить, целесообразно ли вновь оперировать кубинского руководителя".

"За нашим специалистом кубинцы прислали специальный самолет, в него было погружено также все наиболее современное оборудование, необходимое для диагностики и хирургического вмешательства", - добавил он.

Гарсия Сабридо является хирургом мировой величины. Не так давно он участвовал в качестве основного докладчика в работе Съезда кубинских хирургов.