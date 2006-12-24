Христа хотят объявить королем Польши

Группа депутатов нижней палаты польского парламента в начале недели внесла в сейм предложение объявить Иисуса Христа королем Польши.

46 представителей крайне-правой "Лиги польских семей", правящей консервативной партии "Закон и Справедливость", а также Крестьянской партии подписали соответствующий проект постановления, передает Би-Би-Си. Если документ будет принят, Иисус займет место рядом с Девой Марией, которая стала почетной королевой Польши 350 лет назад, после того, как икона божьей матери, как считали, помогла полякам добиться решительного поворота в битве со шведами.

Руководство католической церкви Польши высказало критику по поводу этого предложения. "Иисусу Христу не нужна резолюция парламента, чтобы стать королем наших сердец", - заявил член польского епископата, ректор Краковской папской теологической академии Тадеуш Пиронек. "Пусть лучше законодатели занимаются теми вопросами, которые им положено решать по конституции, и оставят религиозные вопросы - религиозным институтам и церкви", - считает Т.Пиронек. По словам архиепископа Лешека Глодзя, эти депутаты должны "молиться и подвергнуться церковному наказанию - епитимье", которая, как он утверждает, "пойдет им на пользу". Архиепископ Люблина назвал это предложение "совершенно неприемлемым".

Большинство поляков, около 90% которых считают себя католиками, судя по всему, тоже не поддерживают эту инициативу. В эти дни в Польше приводятся результаты социологического опроса, по которому 33% высказались "за" нее, а 51% - "против".

РБК-Украина