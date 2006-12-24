В Египте подтверждена смерть от птичьего гриппа

В Египте в воскресенье врачи констатировали смерть 30-летней женщины от птичьего гриппа, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее представители ВОЗ сообщили, что в анализах крови трех человек зафиксирован смертельно опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1.

Всего до этого в Египте вирус H5N1 был обнаружен у 18 человек, восемь из которых скончались. Последний случай заражения человека птичьим гриппом был зафиксирован в стране в октябре 2006 года.

РИА новости