В Египте подтверждена смерть от птичьего гриппа
17:50, 24 декабря 2006Мир
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Жертва болезни – 30-летняя женщина
В Египте в воскресенье врачи констатировали смерть 30-летней женщины от птичьего гриппа, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее представители ВОЗ сообщили, что в анализах крови трех человек зафиксирован смертельно опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1.
Всего до этого в Египте вирус H5N1 был обнаружен у 18 человек, восемь из которых скончались. Последний случай заражения человека птичьим гриппом был зафиксирован в стране в октябре 2006 года.
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