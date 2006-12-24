Арестован Марио Скарамелла, который встречался с Литвиненко в день отравления

Итальянская полиция арестовала сегодня в Неаполе Марио СКАРАМЕЛЛА.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на итальянские информагентства, М.СКАРАМЕЛА был арестован сразу же по возвращению из Великобритании.

Известно, что прокуратура Рима проводила расследование относительно возможной причастности М.СКАРАМЕЛЛА к нарушению государственной тайны и незаконной торговли оружием.

Кроме того, М.СКАРАМЕЛЛА встречался с бывшим сотрудником ФСБ России Александром Литвиненко в Лондоне, в день его отравления полонием-210.