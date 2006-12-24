США предлагают Туркменистану начать новую эру в отношениях

США сегодня выразили стремление начать новую эру в отношениях с Туркменистаном после смерти туркменского Президента Сапармурата Ниязова.

Как передает Газета.ru, заместитель госсекретаря США Ричард БАУЧЕР, принимавший участие в похоронах Туркменбаши, сообщил, что сегодня он встречался с исполняющим обязанности Президента страны Курбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВЫМ.

«Я приехал из США, из Вашингтона с целью выразить наши соболезнования народу Туркменистана и выразить нашу надежду на новый этап в наших взаимоотношениях», - сказал Р.БАУЧЕР журналистам.

США неоднократно критиковали С.Ниязова за нарушения прав человека во время его 21-летнего правления.