На Рождество террористы хотят взорвать Евротуннель

Группа исламских террористов намерена в период рождественских каникул осуществить теракт в Евротуннеле, пишет британский The Observer со ссылкой на данные секретного доклада французской спецслужбы DGSE (Главное управление внешней безопасности) правительству Франции, датированного 19 декабря.

По сведениям издания, в докладе сообщается, что план теракта в железнодорожном туннеле под Ла-Маншем был разработан в Пакистане и, предположительно, должен быть осуществлен гражданами Великобритании пакистанского происхождения. Отмечается, что уровень интенсивности перехватываемых спецслужбами переговоров между террористами в канун Рождества 2006 года оказался самым высоким с 2001 года, когда, напомним, произошли теракты 11 сентября в США. Отметим, что, по одной из версий, глава "Аль-Каеды" Осама бин Ладен скрывается в горах на границе Афганистана и Пакистана.

Французские спецслужбы, пишет The Observer, получили сведения о готовящемся крупномасштабном теракте от ЦРУ. Источники в американских спецслужбах подтвердили изданию, что уровень угрозы чрезвычайно высок.

Как отмечает издание, в 2005 году поездом Eurostar, курсирующим между Лондоном и Парижем по Евротуннелю, воспользовались в общей сложности более 8 миллионов пассажиров. Из-за сильных туманов, осложняющих работу британских аэропортов, ожидается, что в течение рождественских каникул 2006 года поезда будут заполнены до отказа.

В докладе DGSE сообщается также, что "Аль-Каида" планирует серию терактов в Европе в период с сентября 2006 по апрель 2007 года. Руководство терактами будет осуществляться из Ирака и Сирии. Напомним, что в августе британская полиция объявила о раскрытии террористического заговора: злоумышленники (предположительно, члены "Аль-Каиды") планировали взорвать 20 самолетов. Спустя месяц министр внутренних дел Великобритании Джон Рейд заявил, что террористическая угроза сохраняется.

22 декабря глава Скотланд-Ярда Иэн Блэр заявил, что опасность терактов в Великобритании в период рождественских каникул очень высока. Ранее с аналогичными заявлениями выступали министр внутренних дел Джон Рейд и другие высокопоставленные чиновники, однако о каких именно угрозах идет речь, никто из них не уточнял. Глава британской контрразведки Элиза Мэннингэм-Буллер, со своей стороны, отмечала, что на территории страны действуют не менее 200 террористических группировок, в деятельность которых вовлечены более 1600 человек.

Лента.ру