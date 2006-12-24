Мавзолей Ниязову подарили французы

Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов похоронен в мавзолее, расположенном на территории мечети "Туркменбаши Рухы" (Духовность Туркменбаши) в родовом селении Кипчак под Ашхабадом.

Сегодня Туркменистан простился со своим президентом. Десятки тысяч жителей столицы, граждане республики и официальные делегации зарубежных государств прошли перед его гробом, а также провожали его по пути к месту захоронения, передает РИА «Новости».

Над дорогой, по которой следовала траурная церемония, пролетело несколько звеньев самолетов ВВС Туркмении, а в небе в районе Мечети духовности Туркменбаши барражировали вертолеты.

Перед захоронением состоялась общая молитва. Ее произносил главный мулла, а позади него на огромном белом ковре молились сотни людей.

Крупнейшая в Центральной Азии мечеть "Духовность Туркменбаши", была сдана в 2004 году и обошлась туркменской казне более чем в 100 млн. долл. Ее общая площадь составляет 18 тысяч квадратных метров, высота здания, построенного из белого мрамора, - 55 метров, а высота каждого из четырех минаретов - 80 метров.

В мечети одновременно могут молиться семь тысяч мужчин и три тысячи женщин. Стены мечети расписаны аятами из Корана и цитатами из книги С.Ниязова "Рухнама" (Сказание о духе), признанной в республике главной и священной книгой туркменского народа.

Рядом с мечетью расположен мавзолей Президента, подаренный французской компанией, возводившей мечеть.

По мусульманскому обычаю, усопших одевают в саван и хоронят в саркофаге. Тело С.Ниязова, кроме того, было обернуто государственным флагом Туркмении.

В мавзолее находятся пять саркофагов. В четырех из них, расположенных по углам, покоится прах матери С.Ниязова Курбансолтан-эдже, отца Атамурада, погибшего в 1942 году в боях за осетинское село Чикола, а также двух его братьев, погибших во время землетрясения 1948 года. В центре мавзолея находится саркофаг Президента.