ООН наказала Иран за ядерную программу

Иран продолжит свою ядерную программу, невзирая на принятую в новой редакции резолюцию Cовета безопасности ООН, сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря иранского МИД. В частности, планируется ввести в строй еще один каскад из 3000 центрифуг для обогащения урана на одном из ядерных объектов, сообщил чиновник в субботнем эфире государственного телеканала Al-Alam.

Ранее в субботу 15 членов СБ ООН единогласно проголосовали за запрет поставок, продажи или транспортировки любых предметов, оборудования или материалов, которые могут способствовать развитию ядерной программы Ирана. Текст резолюции, по настоянию России смягчили, исключив статьи, запрещающие передвижения иранских чиновников и накладывающие ограничения на внешнеэкономическую деятельность предприятий. Но и в таком виде резолюция Иран не устроила.