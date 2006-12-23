Алиев: придется отказаться от российского газа

Азербайджан может отказаться от закупок газа у России, заявил президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, сообщает РИА “Новости”.

По его словам, Азербайджан может "поменять энергетический баланс, перейдя с мазутно-газового на мазутный". Это приведет к тому, что Азербайджан будет "вынужден сократить транспортировку нефти в порт Новороссийск", - сказал И.АЛИЕВ.

"Другого выхода нет, наши электростанции должны на чем-то работать", - подчеркнул азербайджанский лидер.

По словам И.АЛИЕВА, переговоры о поставках российского газа идут "достаточно долго и безуспешно", и "позитивный баланс взаимовыгодного сотрудничества ... тает".

И.АЛИЕВ считает, что предложения Газпрома о продаже газа Азербайджану по $230 за тысячу кубометров "диссонирует с духом и сущностью российско-азербайджанский отношений". "Отношения Азербайджана и России выстраиваются очень конструктивно, и охватывают более широкие области, нежели энергетика", - от метил И.АЛИЕВ.

Он подчеркнул, что Азербайджан испытывает острый дефицит газа - из того объема, который необходим республике, внутри страны добывается только половина. "Воспользоваться этим дефицитом ... - некрасиво", - подчеркнул И.АЛИЕВ.

В то же время, он считает, что нефтегазовый вопрос "нужно оставить в рамках коммерции и энергетики", и "не политизировать" его. "Хотя полностью исключить политический подтекст конечно же нельзя", - подчеркнул президент Азербайджана.

При этом, И.АЛИЕВ опроверг информацию о том, что Азербайджан поставляет газ Грузии.