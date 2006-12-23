Медицинская комиссия назвала причину смерти Туркменбаши

Согласно медицинскому заключению государственной врачебной комиссии Туркмении, Сапармурат Ниязов скончался от острой сердечной недостаточности, сообщает РИА Новости со ссылкой на туркменское телевидение.

В состав комиссии входит немецкий кардиохирург Ханц Мейснер, в 1997 году сделавший Туркменбаши операцию по аортокоронарному шунтированию. После нее немецкие врачи, наблюдавшие Ниязова, неоднократно приезжали в Ашхабад.

Ранее в пятницу бывший вице-премьер Туркмении Назар Союнов рассказал агентству, что Ниязов страдал сахарным диабетом. В 1993 году туркменский лидер приехал в США для встречи с Ричардом Никсоном и прошел в местной клинике обследование, выявившее, что в левую ногу Ниязова не поступает кровь. В результате была проведена операция.

По словам Союнова, Туркменбаши не делал публичных заявлений относительно своей болезни, однако недавно отказался от назначенной повторно операции и диабет перешел во вторую стадию. Очередная плановая операция была назначена на январь 2007 года, однако Ниязов не дожил до нее, скончавшись 21 декабря. Напомним, похороны запланированы на 24 декабря и состоятся в родовом селении Ниязова Кипчак.

Лента.ру