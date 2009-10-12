Мировая экономика начинает выходить из рецессии – Медведев

Мировая экономика начинает выходить из рецессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал сегодня в Кремле, выступая на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств

«Сейчас все мы занимаемся этой большой проблемой – устранением последствий глобального финансового кризиса. Благодаря совместным и согласованным действиям наших государств, международного сообщества достигнуты в целом неплохие результаты, обнадеживающие результаты. Экономика мировая начинает выходить из рецессии», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, на последнем саммите G20, который прошел в Питтсбурге (США), страны договорились о том, чтобы запустить механизм мониторинга, прежде всего, мировой экономики, национальных экономик и обеспечить устойчивость кредитных рынков.

«Будем надеяться, что все эти меры приведут к положительному результату», - сказал он.

Президент России отметил, что большинство государств сегодня разделяет тезис о необходимости солидарной ответственности, нахождения солидарных ответов на общие для всех вызовы, причем не только в сфере экономики, но и в сфере безопасности, включая урегулирование региональных конфликтов, в решении проблем дефицита продовольствия и климатических изменений.

Д.МЕДВЕДЕВ считает, что в настоящий момент мировая политика находится в очень серьезном состоянии своего развития, переживает рубежный период.

«И, как показала последняя сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, очевидной для большинства государств стала необходимость формирования новой и более справедливой системы международных отношений, оздоровление обстановки в мире, достижение высокого уровня глобального партнерства. Без этих составляющих невозможно отвечать на все современные вызовы, невозможно победить тот экономический кризис, который, по сути, поразил всю нашу планету», - сказал Президент РФ.