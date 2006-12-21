Глава ОБСЕ предложил помощь Туркмении

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карел де ГУХТ в день сообщения о смерти Сапармурата Ниязова предложил народу Туркменистана "помощь в проведении демократических преобразований в республике", одновременно выразив ему соболезнования в связи с кончиной Туркменбаши.

"Несомненно, ожидается трудный период. Народ Туркменистана может почувствовать себя неуверенно после двух десятилетий под эгидой одного человека", - говорится в заявлении главы ОБСЕ, передает РИА «Новости».

"ОБСЕ готов оказать помощь в этот переходный период: в продвижении демократических реформ и обеспечении стабильности в стране, а также в целом в регионе Центральной Азии, который является стратегически жизненно важным", - отмечается в заявлении.

"Мы готовы оказать помощь во всех областях, в которых ОБСЕ активно, идет ли речь о политической и военной безопасности, мерах по охране окружающей среды и мерах экономического порядка, или о правах человека", - заявил К. де ГУХТ.

При этом глава ОБСЕ высказал обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека в Туркмении.