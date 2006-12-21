Пентагон требует 100 миллиардов на две войны

Пентагон рекомендовал Белому дому изыскать дополнительные 99,7 миллиарда долларов на финансирование военных операций в Ираке и Афганистане, сообщает AP со ссылкой на неназванный источник информации.

Если данный запрос будет одобрен президентом, а затем утвержден Конгрессом, бюджет обеих кампаний на следующий год превысит 170 миллиардов долларов. Общая же стоимость двух войн с момента их начала, по данным счетной палаты Конгресса, превысит 500 миллиардов долларов.

Предложение об увеличении расходов на военные операции поступило в тот период, когда президент Джордж Буш отдал распоряжение новому министру обороны Роберту Гейтсу разработать новую стратегию американских действий в Ираке, а также сообщил о возможном общем увеличении численности вооруженных сил США.

Лента.ру