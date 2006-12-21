Генассамблея ООН осудила нарушение прав человека

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюции, в которых осудила нарушение прав человека в Беларуси, Иране, Северной Корее и Мьянме.

Как передает РИА «Новости», аналогичная резолюция по Узбекистану была снята с голосования по процедурным мотивам.

Резолюции о массовых нарушениях прав и свобод в этих странах были подготовлены в рамках Третьего комитета по инициативе США, Европейского Союза и Канады.

Резолюции по Беларуси и Мьянме осуждают распространение здесь практики притеснений и уголовного преследования представителей оппозиции, неправительственных организаций, правозащитников и журналистов.

В отношении Беларуси выражена обеспокоенность тем, что состоявшиеся 19 марта 2006 года президентские выборы "были проведены с серьезными нарушениями и не соответствовали обязательствам, принятым Минском в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)".

Тегеран и Пхеньян критикуют за применение властями пыток, запугивание и преследование политических оппонентов, журналистов. Генассамблея ООН осудила эти страны за публичные казни, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство пытки и наказания, такие как порка, ампутация конечностей, закидывание камнями в Иране.

При голосовании по всем этим резолюциям голоса разделились почти поровну - политические документы были одобрены с небольшим перевесом.