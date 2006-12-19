Пентагон нашел нового главного врага в Ираке

Вооруженные группировки, ассоциируемые с шиитским лидером Муктадой аль-Садром, представляют наибольшую угрозу стабильности и безопасности в Ираке. Как сообщает LA Times, такой вывод содержится в докладе Пентагона, адресованном Конгрессу.

По мнению военных, опасность, которая исходит от контролируемых аль-Садром сил, куда серьезнее угрозы, создаваемой в стране "Аль-Каидой" или суннитскими боевиками.

В докладе утверждается, что за последние три месяца количество нападений на американские войска и мирных иракцев выросло на 22 процента, а потери американцев в Ираке увеличились на 32 процента.

Военные полагают, что премьер-министр страны Малики, являющийся шиитом, не в состоянии контролировать ситуацию и договориться с Муктадой аль-Садром, поэтому все усилия американской администрации, направленные на ликвидацию угрозы со стороны последнего, обречены на провал.

LA Times отмечает, что выводы доклада противоречат заявлениям президента Буша, неоднократно отмечавшего, что основная опасность исходит в Ираке от террористов "Аль-Каиды".