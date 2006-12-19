Германия за расширение Евросоюза

Германия планирует продолжить процесс расширения ЕС с учетом способности союза к адаптации новых членов.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР, представляя программу действий немецкого правительства во время президентства в ЕС с 1 января по 31 июня 2007 года.

“Немецкое президентство продолжит процесс расширения, принимая во внимание способность ЕС адаптировать новых членов и в соответствии с решением Совета ЕС, принятого в декабре”, - заявил он.

В частности, по словам немецкого министра, Германия будет поддерживать дальнейшее проведение переговоров относительно членства с Хорватией и Турцией.

Относительно отношений с соседними странами, Германия планирует, прежде всего, заниматься вопросами стабилизации в странах Западных Балкан, в частности, путем проведения дальнейших переговоров относительно статуса Косово.

Относительно будущего Европейской политики соседства немецкий министр отметил, что его страна предложит конкретные предложения по усилению этой политики для стран-соседей ЕС.

В то же время, по его словам, Германия будет пытаться углублять партнерские отношения с Россией.

В частности, по словам немецкого министра, экономические отношения с Россией должны быть усилены, как и сотрудничество в урегулировании международных конфликтов.

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС (саммит глав государств и правительств – УНИАН) 15 декабря принял резолюцию, согласно которой выразилась за дальнейшее проведение процесса расширения при условии, с одной стороны, выполнение всеми странами-кандидатами необходимых условий для присоединения к ЕС, а с другой стороны – с учетом возможности ЕС адаптировать новых членов.