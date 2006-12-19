Россия укрепляет границу с Грузией

На северокавказском участке российско-грузинской границы Россия выставила дополнительные наблюдательные посты.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил директор ФСБ Николай ПАТРУШЕВ, передает РИА «Новости».

"С целью недопущения прорыва бандформирований с территории Грузии на северокавказском участке границы России с Грузией было дополнительно выставлено более 400 наблюдательных постов передвижных маневренных групп, секретов и заслонов", - сказал Н.ПАТРУШЕВ.

По данным директора ФСБ, военные комендатуры и пограничные органы провели в приграничье 115 специальных операций.