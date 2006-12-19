Правительство Киргизии идет в отставку

Правительство Киргизии в полном составе подает в отставку, заявил сегодня на экстренном заседании правительства премьер-министр страны Феликс КУЛОВ.

Как сообщает РИА «Новости», премьер пояснил, что такое решение принято в связи с принятием в стране новой конституции, которая предполагает новый способ формирования Кабинета министров.

Ф.КУЛОВ сообщил, что довел информацию об отставке до сведения президента страны Курманбека БАКИЕВА. "Надеюсь, он пойдет нам навстречу", - сказал Ф.КУЛОВ.

Он сообщил, что до окончательного решения президента правительство останется на своих местах и будет продолжать работу.

По мнению экспертов, если президент страны примет отставку, то это приведет к полному правительственному кризису в стране. Согласно новой редакции Конституции, принятой во время митингов оппозиции в ноябре, новый состав Кабинета министров может сформировать только партия, победившая на выборах в парламент страны. Однако в стране пока действует старый парламент, избранный по мажоритарной системе. Более того, в Основном законе прописано, что количество народных избранников должно составлять 90 человек, тогда как сейчас работает лишь 75 народных избранников. Срок довыборов также пока не был определен.

Ближайшие парламентские выборы в Киргизии должны быть в 2009 году. Нынешнее правительство Киргизии сформировано в сентябре 2005 года.