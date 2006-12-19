Суд приговорил к смертной казни пятерых медсестер и доктора

Ливийский суд повторно приговорил к смертной казни пятерых болгарских медсестер и палестинского доктора за преднамеренное, по мнению следствия, заражение более 426 ливийских детей СПИДом в госпитале г.Бенгази в 1990г., сообщает (C) Associated Press. Осужденные имеют право обжаловать решение в Верховном суде страны.

Напомним, что в мае 2004г. ливийский суд уже признавал их виновными и приговорил к высшей мере наказания. Однако под давлением международных протестов по поводу несправедливости процесса Верховный суд Ливии отменил это решение и направил дело на дополнительное рассмотрение.

Медики, находящиеся в заключении с 1999г., между тем виновными себя не признают. Болгария, США, а также ЕС требуют освобождения врачей, настаивая на том, что дело сфабриковано и направлено на сокрытие неудовлетворительных санитарных условий в ливийских учреждениях здравоохранения.

РБК