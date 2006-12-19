Ющенко в Корее обещал ”модерновую” украинскую экономику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил корейский бизнес в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на бизнес-ланче в Сеуле, Президент Украины подчеркнул, что у нашего государства есть политическая воля и большое желание видеть корейский бизнес в Украине.

Он рассказал о последних достижениях государства, в том числе в экономическом развитии, о росте ВВП и тому подобное, отметив: «Я убежден, что за год-два вы увидите украинскую экономику, как одну из модерновых, которая будет сбалансированной, которая будет иметь прирост (ВВП) более 10%».

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что Украина и Корея должны расширять сотрудничество в космической, военно-технической, авиастроительной, судостроительной, химической, энергетической сферах. «Это сферы наших взаимных интересов», - отметил он.