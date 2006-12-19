У Лоры Буш - опасная разновидность рака

Первая леди США Лора Буш перенесла операцию по удалению злокачественной раковой опухоли, сообщает во вторник Associated Press.

По информации агентства, операция состоялась еще в начале ноября, однако о ней стало известно лишь в понедельник вечером. Пресс-секретарь первой леди Сьюзен Уитсон сообщила, что Лора Буш считает перенесенную ей операцию делом личного характера и не рассказывала о ней публично, однако сочла нужным подтвердить факт медицинского вмешательства, когда ей задали этот вопрос журналисты.

Перед промежуточными выборами в Конгресс США, состоявшимися 7 ноября, жену президента видели с повязкой на правой голени. Поскольку воспаление продолжалось, Лора Буш прошла биопсию, в результате которой у нее была обнаружена вторая по распространенности форма рака кожи, эпидермоидный рак.

Он более опасен, чем самый частотный вид рака кожи, базально-клеточный. Эпидермоидный рак чаще распространяется на другие участки организма. По словам Уитсон, опухоль была размером с пятицентовую монету, операция прошла под местной анестезией. Пресс-секретарь назвала ее "маленьким хирургическим вмешательством", которое не помешало деловому графику пациентки, вовремя обнаружившей опухоль.

Лента.ру