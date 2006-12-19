У Лоры Буш - опасная разновидность рака
Первой леди США удалили злокачественную опухоль на коже
Первая леди США Лора Буш перенесла операцию по удалению злокачественной раковой опухоли, сообщает во вторник Associated Press.
По информации агентства, операция состоялась еще в начале ноября, однако о ней стало известно лишь в понедельник вечером. Пресс-секретарь первой леди Сьюзен Уитсон сообщила, что Лора Буш считает перенесенную ей операцию делом личного характера и не рассказывала о ней публично, однако сочла нужным подтвердить факт медицинского вмешательства, когда ей задали этот вопрос журналисты.
Перед промежуточными выборами в Конгресс США, состоявшимися 7 ноября, жену президента видели с повязкой на правой голени. Поскольку воспаление продолжалось, Лора Буш прошла биопсию, в результате которой у нее была обнаружена вторая по распространенности форма рака кожи, эпидермоидный рак.
Он более опасен, чем самый частотный вид рака кожи, базально-клеточный. Эпидермоидный рак чаще распространяется на другие участки организма. По словам Уитсон, опухоль была размером с пятицентовую монету, операция прошла под местной анестезией. Пресс-секретарь назвала ее "маленьким хирургическим вмешательством", которое не помешало деловому графику пациентки, вовремя обнаружившей опухоль.