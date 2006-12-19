Ющенко заговорил об азиатских инициативах Украины

Азиатское направление внешней политики Украины необходимо усиливать.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая в Корейском университете.

По его словам, на фоне стратегического устремления Украины в ЕС и НАТО, Украина не должна забывать об азиатском направлении. «На фоне европейских и евроатлантических приоритетов отдельное слово хочу посвятить теме отношений с лидерами азиатского пространства. Украина глубоко заинтересована в укреплении этого направления в своей внешней политике», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, необходимо возродить и усилить отношения со странами этого региона.

«Именно здесь мы видим важные практические перспективы сотрудничества. И среди наших партнеров в Азии Республика Корея занимает особенное место», - отметил Президент, добавив, что почвой для роста сотрудничества является увеличение торговли между двумя странами на протяжении последних лет. «Мы совместно имеем значительный промышленный и научный потенциал, который делает нас выгодными партнерами во многих современных проектах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходимо определить конкретные задания двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу и обеспечить их реализацию. «И Украине, и Корее нужные общие технологические инициативы, которые будут вести наши государства к экономическому, торговому и научному лидерству в мире», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.