Россия обеспокоена ввозом 326 килограммов обогащенного урана из Германии

Самая большая партия ядерного топлива – 326 килограммов обогащенного урана следует с Германии в Россию. Его везут на переработку в Подольск под Москвой.

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», операция вызывала обеспокоенность в российском обществе. В прессе пишут, что через коррумпированных чиновников, позволивших ввоз обогащенного урана, Россия превращается в могильщика ядерных отходов. Впрочем, Министерство России по атомной энергии успокаивает общественность, что отходы имеют советское происхождение и Москва обязана принять их назад.

Свыше 300 килограммов переработанного ядерного топлива тайно ночью вывезли из Германии. Детали операции держали в строжайшей тайне. Ядерный кортеж с научно-исследовательского центра в Россендорфе охраняли пять сотен сотрудников спецслужб. Маршрут его движения до последнего мгновения почти никому не был известен, поскольку полиция боялась серьезных протестов со стороны экологов.

Как отметил спикер департамента полиции Дрездена Томас ГЕРБСТ, «вполне оправданным есть то, что точные дата и время транспортировки до последней минуты держались в тайне».

Опасный груз содержит почти двести килограммов высокообогащенного урана и еще свыше ста килограммов слабообогащенного. То, что Москва приняла на переработку ядерные отходы, политические обозреватели оценивают неодинаково: от измены национальных интересов России до пренебрежения здоровьем своих граждан. В Германии же заверяют, что груз абсолютно безопасный.

«Мы бы не получили разрешения на подобную перевозку - ни на международном уровне, ни от Германии, если бы не предоставили достаточно доказательств в беспечности груза. То, что все в порядке, могут подтвердить не только мы, но и другие организации", - заверяет Ассоциация ядерных исследований Германии.

Правительства Германии и России заявляют, что происходит просто возвращение российского ядерного топлива, завезенного в ГДР в советское время. Оппоненты же перевозки отрицают - Россия имеет намного хуже условия хранения ядерных отходов: как учитывая экологию, так и на возможность их нелегальной перепродажи, ведь обогащенный уран используется для изготовления атомного оружия.