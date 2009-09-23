Землетрясение в Тибете: пострадали более трех тысяч человек

Более трех тысяч человек, проживающих на территории Тибетского автономного района Китая, пострадали от землетрясения силой 6,3 балла, произошедшего в Бутане во вторник.

Как передает РИА «Новости», по данным сейсмологического управления автономного района, в уездах Лочжа и Цона округа Шаньнань ощущались сильные подземные толчки. По неподтвержденным данным, в уезде Лочжа получили повреждения 165 домов, в уезде Цона от землетрясения пострадало около 100 домов. Сведения о погибших на данный момент отсутствуют.

Проводятся мероприятия по определению размеров нанесенного ущерба.