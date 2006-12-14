Украина подписала ВТО-протокол с Тайванем

Сегодня в Женеве подписан двусторонний протокол о взаимном доступе на рынки товаров и услуг с Китайским Тайпеем (Тайванем) в рамках вступления Украины в ВТО, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со всеми странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО велись с 1997 года.

Теперь Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг только с Киргизией. 31 мая т.г. в Женеве Украина и Китайский Тайпей (Тайвань) парафировали дополнения по тарифным обязательствам к двустороннему договору о взаимном доступе на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины в ВТО.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, которые начались в 1946 году.

В состав ВТО входят более 150 государств.