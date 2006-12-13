Хавьер Солана поздравил Януковича

Генеральный секретарь Совета Министров ЕС, Высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней и политики безопасности Хавьер СОЛАНА поздравил украинское правительство с принятием необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию законов.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, об этом он сказал сегодня во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧОМ.

Х.СОЛАНА назвал принятие законов относительно СОТ важным для отношений с Евросоюзом и интеграции в мировые экономические структуры достижением.

Во время разговора В.ЯНУКОВИЧ также поделился впечатлениями об итогах своего визита в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла последний из законов, необходимых для вступления Украины в ВТО.