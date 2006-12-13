За Путиным выстроилась очередь (фото)

“Звездные куклы”, выставленные в помещении российской Государственной Думы, в конце февраля распродадут на благотворительном аукционе. А в ожидании события думцы наслаждаются “несерьезным” дополнением к основной работе и пересказывают друг другу истории возникновения мини-шедевров.

Певец Михаил Шуфутинский, едва ли не впервые в жизни рискнул взять в руки иголку, чтобы собрать в буфы рукава на блузе своей Дамы, играющей в кошки-мышки. На глазах у Дамы черная повязка, потому что Шуфутинский не умеет раскрашивать глаза.

Андрей Макаревич с семьей целую неделю «измывался» над своей заготовкой для куклы (всем выдали одинаковые, телесного цвета), но соорудил-таки чернокожую “Королеву регги”. Игрушечной звезде эстрады Макаревич презентовал маленький гвинейский барабан из личной коллекции.

Профессиональные кукольники проявили меньше фантазии, но больше практических навыков. Президент России Владимир Путин представлен на выставке в пяти экземплярах, один из которых уверенно удерживает пальму первенства по числу желающих приобрести игрушку.

За «президентом Путиным», в костюме лыжника, выстроилась очередь покупателей, но авторы куклы, Мария и Владимир Рычкаль, по данным dp.ru, отказались продать ее даже за 50 тысяч долларов…

«Юный барабанщик» запечатлел Егора Гайдара еще до отравления

Главу российского МЧС Сергея Шойгу кукольник Олег Стрельцов увидел в образе Атланта

Михаил Швыдкой собственноручно изготовил блондинку в стиле ретро: бархатное платье, чернобурая лиса, небрежно переброшенная через руку…

“Фурцева!” — ахали обитатели Госдумы. Но оказалось, что это не хрущевский министр культуры, а Любовь Орлова в роли голливудской кинозвезды…

Мэр Москвы Юрий Лужков, как всегда, ухитряется совмещать нарочитую простоватость с легким флером загадочности

Дорогой Леонид Ильич, как и при жизни, вне конкуренции. Незабвенный секретарь Политбюро «под елочку» настолько обаятелен, что совершенно непонятно, почему очередь покупателей выстроилась только за Путиным

Это – не последствия загула на уик-энд, а один из центральных экспонатов выставки - "Времена года". Путин в четырех ипостасях сразу направляется на рыбалку с ведром и удочкой; к теще на огород с лопатой и саженцами; выходит из лесу с корзинкой солений. И естественно, в одной из наиболее традиционных своих «аватар» - на лыжную прогулку… в валенках, ушанке и на лыжах в цветах триколора.

Стартовая цена каждой работы (на выставке представлены как куклы политиков, так и сделанные политиками куклы) – 5 тысяч долларов. Это стоимость одного кардиостимулятора для детей с пороком сердца.

Вести аукцион вроде бы согласилась Анита Цой — ее яркая кукла, изображающая красотку, сидящую в золоченой клетке, называется “Свободная женщина Востока”.

“Московскому комсомольцу” организаторы выставки поведали, что звезды эстрады и известные политики – в авторах кукол ходят Андрей Макаревич, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Артемий Троицкий, Борис Гребенщиков, Екатерина Лахова, Михаил Швыдкой - либо сразу соглашались с предложением сделать куклу своими руками, либо сразу отказывались, ссылаясь на занятость.

Фото РИА новости, Дни.ру