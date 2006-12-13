Фрагмент солнечных батарей МКС монтировали более шести часов

На Международной космической станции, состыкованной с шаттлом "Дискавери", успешно завершен выход в открытый космос.

Как сообщает радио «Свобода», американский астронавт Роберт КЕРБИМ и его шведский коллега Кристер ФУГЛЕСАНГ более шести часов устанавливали новый сегмент фермы солнечных батарей МКС.

"Дискавери" должен отстыковаться от станции 18 декабря. Запланированы еще два выхода на внешнюю поверхность орбитального комплекса.