Следствие по делу Литвиненко зашло не туда?

Президент немецкого общества по вопросам защиты от радиации Себастьян Пфлюгбайль убежден, что расследование дела об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко идет по ложному следу.

По мнению эксперта по радиоактивным материалам, убийцы Литвиненко намеренно оставили следы полония в Лондоне и Гамбурге, чтобы "устроить спектакль" для правоохранительных органов.

"Если хранить полоний в плотно закрытой емкости, то его с легкостью можно транспортировать куда угодно, не оставляя следов", - приводит слова Пфлюгбайля Deutsche Welle.

Впрочем, эксперт не исключает, что убийство могли организовать непрофессионалы, не знавшие, как обращаться с этим радиоактивным веществом.

Себастьян Пфлюгбайль также назвал маловероятной версию о причастности российских спецслужб к отравлению Литвиненко. "Примечательно, каким образом было совершено преступление, - отметил он. - Обычно секретных агентов обучают убивать, не оставляя следов". При этом он подчеркнул, что отравление полонием является неоправданно изощренным способом убийства. По словам Пфлюгбайля, на его памяти не было случая, когда спецагенты использовали полоний для устранения кого бы то ни было.

Напомним, что Александр Литвиненко скончался от отравления полонием 23 ноября. Вскоре во многих местах в Лондоне были обнаружены следы полония. Кроме того, следы радиации были найдены в Гамбурге, где останавливался встречавшийся с Литвиненко российский бизнесмен Дмитрий Ковтун.

Правоохранительные органы Германии возбудили против Ковтуна уголовное дело. Он подозревается в незаконном ввозе в Германию радиоактивных материалов.

Лента.ру