Мэр болгарской Варны приедет в Одессу на своем мотоцикле

Мэр болгарского города Варна Кирил ЙОРДАНОВ 28 июля приедет в город-побратим Одессу на своем мотоцикле в рамках международной акции байкеров.

Об этом сегодня сообщила УНИАН заместитель руководителя муниципального управления информации Елена ВАРИЧЕВА.

Е.ВАРИЧЕВА уточнила, что К.ЙОРДАНОВ решил возглавить международный мотоциклетный переход под девизом: «Пересекая границы – объединяем культуры». Всего в акции, возглавляемой президентом болгарской секции Международного клуба мотоциклистов Eurobiker К.ЙОРДАНОВЫМ, примут участие 15 байкеров (семь - из Болгарии и восемь – из ФРГ).

По ее словам, в Одессе К.ЙОРДАНОВ проведет встречу с городским председателем Эдуардом ГУРВИЦЕМ.

После встречи К.ЙОРДАНОВА с Э.ГУРВИЦЕМ участники международной акции продолжат мотоциклетный переход по маршруту: Киев – Смоленск – Псков – Санкт- Петербург - Турку - Стокгольм – Копенгаген.