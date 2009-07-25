ВОЗ прогнозирует 2 миллиарда больных «свиным гриппом»

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что гриппом A/H1N1, который распространился на 160 стран мира, в течение следующих двух лет могут инфицироваться два миллиарда человек.

Как сообщает Би-Би-Си, представитель ВОЗ Кейджи ФУКУДА заявил, что пандемия будет распространяться, и сообщение о 100 тысячах новых случаев заболевания на прошлой неделе только в Англии могут соответствовать действительности.

“Сравнительно четко понятно, что вирус будет продолжать распространяться. Даже несмотря на то, что пандемия уже продолжается 3-4 месяца – это ранняя стадия”, - сказал он.

По данным ВОЗ, в мире за последние 4 месяца в результате болезни умерли почти 800 человек.

ВОЗ утверждает, что работа над изготовлением вакцины ускоряется, но отметил, что главное здесь - вопрос безопасности.