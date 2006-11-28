В здании офиса Березовского обнаружены следы радиоактивного полония

Следы радиоактивного полония-210 обнаружены в здании, где расположен лондонский офис беглого российского бизнесмена Бориса Березовского, сообщает РИА "Новости".

Полиция в понедельник обнаружила еще два места в Лондоне, где зарегистрированы следы излучения радиоактивного полония-210. Первоначально эти адреса не раскрывались, однако по заметному присутствию полицейских и проводимым ими действиям стало понятно местонахождение этих точек.

Одним из них, как сообщает полиция, является здание, где расположен офис Березовского на улице Даун-стрит, дом 7 близ Грин-парка.

На этой тихой улице находится офисное здание, которое уже неоднократно притягивало к себе внимание прессы. В феврале 2004 года сюда приехал после своего загадочного исчезновения и возвращения кандидат в президенты РФ Иван Рыбкин. В июле того же года группа активистов молодежного крыла партии "Родина" устроила у здания пикет с требованием экстрадиции Березовского под лозунгом "Если ты не хочешь возвращаться на родину - "Родина" приезжает за тобой".

Теперь предполагается, что Литвиненко заходил сюда 1 ноября после встречи со своим знакомым Марио Скарамеллой для того, чтобы сделать фотокопии полученных от итальянца документов.

Еще один адрес - это 25, Гровенор-сквер, примерно в 400 метрах от гостиницы Millennium, где в тот же день Литвиненко встречался со своими знакомыми из России. В здании работают несколько компаний, среди них адвокатские конторы. Пока непонятно, как именно радиация могла попасть сюда.

Бежавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре этого года британский паспорт Александр Литвиненко скончался вечером 23 ноября в больнице Университетского колледжа Лондона. Врачи пока не дали медицинского заключения о причинах его смерти. Ранее специалисты британского Агентства по охране здоровья обнаружили в его теле следы радиоактивного элемента полония-210, которые затем также были найдены в местах, которые Литвиненко посещал 1 ноября - ресторане Itsu и отеле Millennium в центре Лондона, а также в его доме в районе Мазвелл-хилл на севере британской столицы.